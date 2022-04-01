Гороскоп на 24 июня 2022 года Козерог

Гороскоп на 24 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 24 июня 2022 года



Козерог



Сегодня звезды советуют Козерогам отказаться от сложных энергоемких дел и от слишком жесткого стандартного расписания. По возможности, стоит позволить себе и своим близким свободный образ жизни, провести часть дня с друзьями и детьми. Отсутствие строгих правил может побудить к кулинарному или другому творчеству - а оно, в свою очередь, поможет забыть о проблемах или взглянуть на них чуть иначе (Rambler/гороскопы).