Какой праздник 24 июня 2022 года. Какой церковный и народный праздник

В России и мире 24 июня 2022 года отмечают следующие праздники.
Какой праздник отмечают 24 июня
- Праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге
Дата события уникальна для каждого года. Свою историю праздник ведет с 1968 года, когда он впервые прошел в Ленинграде. Произведение «Алые паруса» Александр Грин написал именно здесь, на невских берегах.
- День Республики Чувашия
Учрежден в 1995 году в связи с 75-летием со дня образования Чувашской автономной области.
Какой церковный праздник отмечают 24 июня
- Апостолов Варфоломея (Нафанаила) и Варнавы (Иосифа) - День Варнавы
День памяти одного из 12-ти апостолов Иисуса Христаа Варфоломея и апостола от 70-ти Варнавы (Иосифа), епископа Медиоланского. Во многих областях в эту ночь люди гуляют до рассвета, разводят костры, возле которых танцуют и поют. В День Варнавы запрещается рвать траву и косить сено.
- Петров пост (Апостольский), 5-й день
Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.