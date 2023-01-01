Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Как отдыхаем на 8 марта 2023, сколько дней отдыхаем на 8 марта



В соответствии с производственным календарем на празднование 8 марта отводится один день, а перенос выходных не предусмотрен.

После 8 марта россиян ждут майские праздники - с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.

Выходные в 2023 году

- 9 дней (с 31 декабря по 8 января, с субботы по воскресенье)
- 4 дня (с 23 по 26 февраля, с четверга по воскресенье)
- 1 день (8 марта, среда)
- 3 дня (с 29 апреля по 1 мая, с субботы по понедельник)
- 4 дня (с 6 по 9 мая, с субботы по вторник)
- 3 дня (с 10 по 12 июня, с субботы по понедельник)
- 3 дня (с 4 по 6 ноября, с субботы по понедельник)

Выходные 1 и 8 января, выпадающие на воскресенье, будут перенесены на 24 февраля и 8 мая соответственно. Таким образом, в феврале россияне будут отдыхать с 23 по 26 февраля (4 дня, с четверга по воскресенье), а в мае — (3 дня, с субботы 29 апреля по понедельник 1 мая) и с субботы 6 мая по вторник 9 мая (4 дня).









  • Расписание чемпионата России по биатлону 2023
  • Чемпионат мира по биатлону 2023: расписание гонок
  • Какого числа полнолуние в феврале 2023
  • Весенние каникулы в школе 2023, каникулы для школьников в 2023 году
  • Выходные и праздники 2023 в России, сколько дней отдыхаем в 2023 году
  • Футбол. Кубок африканских наций 2017. Расписание матчей
  • Хоккей. Олимпиада 2002 в Солт-Лейк-Сити
    •




    Матчи НХЛ сегодня, расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 7 марта

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание чемпионата России по лыжным гонкам 2023 в Тюмени

    Чемпионат России по лыжным гонкам 2023

    С 18 по 26 марта 2023 года в Тюмени состоится чемпионат России по лыжным гонкам.

    Биатлон 2022/2023. Кубок Содружества в Тюмени. Расписание трансляций гонок на ТВ

    Кубок Содружества по биатлону 2022 Тюмень

    С 9 по 12 марта в Тюмени пройдет шестой этап Кубка Содружества по биатлону сезона 2022/2023.

    Расписание матчей РПЛ 2022/2023, турнирная таблица, 19-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Плей-офф КХЛ 2022/2023. Расписание и результаты матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2023

    В плей-офф КХЛ 2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.









    Турецкий сериал Ветреный на русском языке: сколько серий и сезонов
    Как отдыхаем на 8 марта 2023, сколько дней отдыхаем на 8 марта
    ЦСКА - «Северсталь». 1/8 финала. Расписание на 6 марта, результаты матчей серии плей-офф
    «Торпедо» - «Динамо» Москва. 1/8 финала. Расписание на 6 марта, результаты матчей серии плей-офф
    «Авангард» - «Сибирь». 1/8 финала. Расписание на 6 марта, результаты матчей серии плей-офф
    «Автомобилист» - «Металлург». 1/8 финала. Расписание на 6 марта, результаты матчей серии плей-офф
    «Ак Барс» - «Нефтехимик». 1/8 финала. Расписание на 5 марта, результаты матчей серии плей-офф
    «Локомотив» - «Витязь». 1/8 финала. Расписание на 5 марта, результаты матчей серии плей-офф
    СКА - «Динамо» Минск. 1/8 финала. Расписание на 5 марта, результаты матчей серии плей-офф
    Новая схема метро Москвы с 1 марта 2023, БКЛ на карте


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru