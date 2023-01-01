Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Как отдыхаем в мае 2023, сколько дней отдыхаем в мае



В соответствии с производственным календарем на празднование первомайских праздников отводится семь дней.

На майские праздники предусмотрены выходные с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.

Выходные и праздничные дни в 2023 году

- 9 дней (с 31 декабря по 8 января, с субботы по воскресенье)
- 4 дня (с 23 по 26 февраля, с четверга по воскресенье)
- 1 день (8 марта, среда)
- 3 дня (с 29 апреля по 1 мая, с субботы по понедельник)
- 4 дня (с 6 по 9 мая, с субботы по вторник)
- 3 дня (с 10 по 12 июня, с субботы по понедельник)
- 3 дня (с 4 по 6 ноября, с субботы по понедельник)

Выходные 1 и 8 января, выпадающие на воскресенье, будут перенесены на 24 февраля и 8 мая соответственно. Таким образом, в феврале россияне будут отдыхать с 23 по 26 февраля (4 дня, с четверга по воскресенье), а в мае — (3 дня, с субботы 29 апреля по понедельник 1 мая) и с субботы 6 мая по вторник 9 мая (4 дня).









  • Расписание чемпионата России по биатлону 2023
  • Сколько дней отдыхаем на Новый год 2023, официальные новогодние праздники
  • Весенние каникулы в школе 2023, каникулы для школьников в 2023 году
  • Выходные и праздники 2023 в России, сколько дней отдыхаем в 2023 году
  • Сколько дней в 2023 году. Количество дней зимы и весны
  • Кубок Америки по футболу 2016
  • Хоккей. Олимпиада 2002 в Солт-Лейк-Сити
    •




    Лига чемпионов УЕФА 2022/2023: расписание трансляций матчей

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.

    Расписание трансляций матчей Кубка России по футболу 2022/2023

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Плей-офф Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 12 клубов Премьер-лиги и 4 лучшие команды Пути регионов, пройдет с 22 февраля по 11 июня.

    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 2023 на каналах ТВ 12 марта

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2023

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2023 ведут три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Биатлон. Кубок Содружества 2023. Расписание трансляций гонок на ТВ

    Кубок Содружества по биатлону 2022 Тюмень

    С 9 по 12 марта в Тюмени пройдет шестой этап Кубка Содружества по биатлону сезона 2022/2023.

    Турнирная таблица плей-офф КХЛ 2022/2023. Расписание и результаты матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2023

    В плей-офф КХЛ 2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.









    Где находится Красногоровка на карте Донецкой области
    Карта Украины с городами, области Украины на карте сегодня
    Как отдыхаем в мае 2023, сколько дней отдыхаем в мае
    Новая схема метро Москвы с 1 марта 2023, схема БКЛ
    Разговоры о важном 13 марта 2023: 110 лет со дня рождения С.В.Михалкова
    Краснодар - Динамо 11 марта 2023. Во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию
    Ахмат - Локомотив 11 марта 2023. Во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию
    Спартак - Факел 11 марта 2023. Во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию
    Торпедо - Урал 11 марта 2023. Во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию
    «Адмирал» выбил «Салават Юлаев» из Кубка Гагарина


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru