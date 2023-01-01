Сколько дней отдыхаем на майские праздники 2023, как отдыхаем в мае

В соответствии с производственным календарем на празднование первомайских праздников отводится семь дней.



На майские праздники предусмотрены выходные с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.



Выходные и праздничные дни в 2023 году



- 9 дней (с 31 декабря по 8 января, с субботы по воскресенье)

- 4 дня (с 23 по 26 февраля, с четверга по воскресенье)

- 1 день (8 марта, среда)

- 3 дня (с 29 апреля по 1 мая, с субботы по понедельник)

- 4 дня (с 6 по 9 мая, с субботы по вторник)

- 3 дня (с 10 по 12 июня, с субботы по понедельник)

- 3 дня (с 4 по 6 ноября, с субботы по понедельник)



Выходные 1 и 8 января, выпадающие на воскресенье, будут перенесены на 24 февраля и 8 мая соответственно. Таким образом, в феврале россияне будут отдыхать с 23 по 26 февраля (4 дня, с четверга по воскресенье), а в мае — (3 дня, с субботы 29 апреля по понедельник 1 мая) и с субботы 6 мая по вторник 9 мая (4 дня).