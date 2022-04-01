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Гороскоп на 25 июня 2022 года Близнецы


Гороскоп на 25 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.

Точный гороскоп на сегодня 25 июня 2022 года

Близнецы

Сегодня природные качества Близнецов, которые являются их визитной карточкой, выражены чуть слабее, чем обычно. Может на время снизиться их мобильность, общительность, обучаемость, интерес к окружающему миру. Некоторые Близнецы предпочтут уйти в тень, погрузиться в домашние дела, уехать на дачу, к друзьям или на природу. Добровольное или вынужденное заточение может вызвать тайный приступ уныния (Rambler/гороскопы).









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