Гороскоп на 25 июня 2022 года Лев

Гороскоп на 25 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Точный гороскоп на сегодня 25 июня 2022 года



Лев



Сегодня звезды советуют Львам не составлять точную программу действий на день и не пытаться просчитать в деталях далекое будущее - загаданные в этот день желания требуют времени, а потому сбудутся далеко не сразу и не совсем так, как вы предполагали. В общении придется придерживаться известных ограничений, соблюдать иерархию или дистанцию. Это не лучший день для важного мероприятия (Rambler/гороскопы).