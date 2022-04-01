Гороскоп на 25 июня 2022 года Весы

Гороскоп на 25 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Точный гороскоп на сегодня 25 июня 2022 года



Весы



Сегодня звезды советуют Весам отложить все важные начинания, особенно те, что связаны с коммуникациями и динамикой: поездками, поисками, новыми стартами в неизвестное, энергичным обменом информацией, экспресс-обучением. Многое в этот день идет медленно и не по плану. Возможны странности, задержки писем, тупики в размышлениях, непредвиденные заминки в общении, платежах или интеллектуальной работе (Rambler/гороскопы).