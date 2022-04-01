Гороскоп на 25 июня 2022 года Козерог

Гороскоп на 25 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 25 июня 2022 года



Козерог



Этот день Козерогам лучше использовать для пассивного отдыха. Обстоятельства позволяют прислушаться к своим ощущениям и дать себе поблажку именно в тех вопросах, которые являются критичными. Не запрещайте себе «слабости», если вам хочется побыть на природе, пообщаться с друзьями или детьми, поспать, поесть вкусного, послушать музыку: это самый короткий путь к восстановлению внутренней гармонии (Rambler/гороскопы).