Какой праздник 25 июня 2022 года. Какой церковный и народный праздник

В России и мире 25 июня 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 25 июня



- День изобретателя и рационализатора

Праздник учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 01 октября 1980 года и отмечается в оследнюю субботу июня.



- День работников статистики

Праздник работников статистической службы учрежден в 2014 году. В этот день в 1811 году император Александра I подписал Манифест об учреждении Министерства полиции, а в его структуре, в свою очередь появилось Статистическое отделение.



- День моряка (мореплавателя)

Учрежден в 2010 году решением государств-членов Международной морской организации, входящих в ООН.



- День дружбы и единения славян

Праздник был учреждён в 90-х годах прошлого века.



Какой церковный праздник отмечают 25 июня



- Петр Солнцеворот

День памяти преподобного Петра Афонского. Народное название «Солнцеворот» связано с тем, что световой день в этот период укорачивается, а ночь увеличивается. В этот день люди ходят на рыбалку, готовят уху и другие блюда из рыбы.



- Петров пост (Апостольский), 6-й день

Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.