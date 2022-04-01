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Какой праздник 25 июня 2022 года. Какой церковный и народный праздник


В России и мире 25 июня 2022 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 25 июня

- День изобретателя и рационализатора
Праздник учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 01 октября 1980 года и отмечается в оследнюю субботу июня.

- День работников статистики
Праздник работников статистической службы учрежден в 2014 году. В этот день в 1811 году император Александра I подписал Манифест об учреждении Министерства полиции, а в его структуре, в свою очередь появилось Статистическое отделение.

- День моряка (мореплавателя)
Учрежден в 2010 году решением государств-членов Международной морской организации, входящих в ООН.

- День дружбы и единения славян
Праздник был учреждён в 90-х годах прошлого века.

Какой церковный праздник отмечают 25 июня

- Петр Солнцеворот
День памяти преподобного Петра Афонского. Народное название «Солнцеворот» связано с тем, что световой день в этот период укорачивается, а ночь увеличивается. В этот день люди ходят на рыбалку, готовят уху и другие блюда из рыбы.

- Петров пост (Апостольский), 6-й день
Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.









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