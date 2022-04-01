Гороскоп на 26 июня 2022 года Козерог

Гороскоп на 26 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 26 июня 2022 года



Козерог



Приятные стороны этого дня могут переплестись для Козерогов с хлопотными. Возможно, им придется поддерживать полезные связи, вести переписку, следить за медицинской или другой информацией, делать мелкие покупки. Чтобы не упустить возможность отдохнуть, им стоит начать смотреть на вещи проще и быть легче в общении. Не помешает заранее составить расписание и структурировать поток рутинных дел (Rambler/гороскопы).