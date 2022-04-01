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Какой праздник 27 июня 2022 года. Какой церковный и народный праздник


В России и мире 27 июня 2022 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 27 июня

- Всемирный день рыболовства
Учрежден участниками Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства в июле 1984 года.

- День молодежи
Праздник учрежден распоряжением Президента России в июне 1993 года.

Какой церковный праздник отмечают 27 июня

- Елисей Гречкосей
День памяти пророка Елисея и святителя Мефодия, патриарха Константинопольского. Народное название «Гречкосей» праздник получил за то, что в эту пору продолжается посев гречихи. В этот день принято освящать одежду, которая была куплена в этом году, получена в подарок или перешла по наследству и была ношена не более трех раз.

- Петров пост (Апостольский), 8-й день
Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.









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