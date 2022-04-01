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Точный гороскоп на 28 июня 2022 года Овен


Гороскоп на 28 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Овен.

Точный гороскоп на сегодня 28 июня 2022 года

Овен

Первую половину этого дня Овнам стоит отдать контактам с внешним миром. Желательно не поднимать новых вопросов и не осваивать новые маршруты, а предпочесть уже знакомые темы и пути. Вечер обещает важные события в доме, семье или землячестве. У многих Овнов непросто сложатся личные отношения с родителями, идеями, традициями, хозяевами или арендаторами жилья, семейными или клановыми авторитетами (Rambler/гороскопы).









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