Точный гороскоп на 28 июня 2022 года Телец

Гороскоп на 28 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 28 июня 2022 года



Телец



Тельцам стоит начать этот день с решения рутинных вопросов, оставшихся им в наследство от дня вчерашнего. Главной темой вечера может стать поведение родственника, земляка или другого значимого лица из близкого окружения. Стоит осмотрительнее вести себя с попутчиками и соседями, если вы отправляетесь в это время в дорогу: не исключено, что у них есть «больное место», и кто-то его ненароком заденет (Rambler/гороскопы).