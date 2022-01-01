Точный гороскоп на 28 июня 2022 года Рак

Гороскоп на 28 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Рак.



Точный гороскоп на сегодня 28 июня 2022 года



Рак



Ракам стоит с самого утра следить за новостями и собираться с силами. Во второй части дня их ждет ответственный момент, связанный с выбором личной позиции, убеждениями или карьерой. Многие Раки, особенно июньские, будут самолюбивы, амбициозны и чувствительны к своей репутации. Их могут волновать вопросы самореализации, власти, авторитета. Возможны завышенные запросы и надежды, искушение гордыней (Rambler/гороскопы).