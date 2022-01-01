Точный гороскоп на 28 июня 2022 года Лев

Гороскоп на 28 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Точный гороскоп на сегодня 28 июня 2022 года



Лев



Сегодня Львы втайне ранимы. Многие Львы чувствительны к домашним делам и семейной атмосфере, зависимы от своих близких, от дел с жильем или недвижимостью. Также для них важна тема прошлого, идейная или духовная грань момента. Во второй половине суток возможен стресс, однако помните, что волнение может отразиться на самочувствии и обострить имеющееся недомогание, поэтому старайтесь сохранять спокойнствие и эмоциональную гармонию (Rambler/гороскопы).