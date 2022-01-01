Точный гороскоп на 28 июня 2022 года Весы

Гороскоп на 28 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Точный гороскоп на сегодня 28 июня 2022 года



Весы



Весам стоит уладить мелкие дела с утра, так как вечером события будут развиваться бурно. Возможен значимый момент в карьере, в семье или в общении с влиятельным лицом - например, с начальником, юристом, земляком, родителем. Болезненны темы протекции, уважения, поддержки авторитета, развития зарубежного партнерства. Из-за конкуренции или спора идей может пережить кризис успешное сотрудничество (Rambler/гороскопы).