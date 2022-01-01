Точный гороскоп на 28 июня 2022 года Скорпион

Гороскоп на 28 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Точный гороскоп на сегодня 28 июня 2022 года



Скорпион



Для Скорпионов сюжеты этого дня могут стать источником вдохновения. Весьма непростые сами по себе, они дают им импульс для делового или духовного роста и заставляют прорываться «через терни к звездам». Возможны ситуации, когда, что называется, не было счастья, да несчастье помогло. Большую роль в событиях может сыграть личный наставник, дальний родственник, коллега или заказчик из-за рубежа (Rambler/гороскопы).