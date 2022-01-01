Точный гороскоп на 28 июня 2022 года Козерог

Гороскоп на 28 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 28 июня 2022 года



Козерог



Этот день может принести Козерогам осложнения в отношениях с домочадцами, родителями, земляками и людьми, имеющими отношение к их жилью, а также проблемы в общении с партнерами и эмоционально значимыми персонами. Любой спор, включая территориальный, в эти сутки легко «переходит на личности» и набирает обороты, что чревато риском для начинаний, ростом домашних проблем или кризисом сотрудничества (Rambler/гороскопы).