Точный гороскоп на 28 июня 2022 года Стрелец

Гороскоп на 28 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Стрелец.



Точный гороскоп на сегодня 28 июня 2022 года



Стрелец



Сегодня Стрельцам трудно совладать с эмоциями. Возможны переживания за родню, земляков, детей, животных или за наследие прошлого. Не исключен кризис в личной жизни, игре или бизнесе. Стрельцы, устойчивые к эмоциональным воздействиям, могут стать свидетелями чужих страданий. День может подарить духовный катарсис, но вряд ли он принесет удачу в начинаниях: скорее всего, это будут опасные авантюры (Rambler/гороскопы).