Какой праздник 28 июня 2022 года. Какой церковный и народный праздник

В России и мире 28 июня 2022 года отмечают следующие праздники.
Какой праздник отмечают 28 июня
- День российского букмекера
День организатора пари отмечается с 2015 года по инициативе Саморегулируемой организации тотализаторов.
Какой церковный праздник отмечают 28 июня
- День Фита
День памяти Вита Римского, его воспитателя Модеста и кормилицы Крискентии. День Фита – крайний срок посева зерновых. Чтобы уберечь скот от этой и других напастей и болезней, принято просить защиты у святого Вита.
- Святителя Ионы, митрополита Московского и всея России, чудотворца
День памяти Всероссийского митрополита Ионы, который жил до 1461 года и обладал даром прозорливости и чудотворений.
- Пророка Амоса
День памяти третьего из 12-ти малых пророков, который был избит за свое пророчество до смерти сыном жреца идольского капища.
- Преподобномучеников Григория, игумена, и Кассиана, Авнежских
День памяти святых Григория и Кассиана, которые подвизались на реке Сухоне в Вологодской земле и пострадали при набеге татар в Авнежском монастыре в 1392 году.
- Петров пост (Апостольский), 9-й день
Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.