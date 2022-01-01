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Какой праздник 28 июня 2022 года. Какой церковный и народный праздник


В России и мире 28 июня 2022 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 28 июня

- День российского букмекера
День организатора пари отмечается с 2015 года по инициативе Саморегулируемой организации тотализаторов.

Какой церковный праздник отмечают 28 июня

- День Фита
День памяти Вита Римского, его воспитателя Модеста и кормилицы Крискентии. День Фита – крайний срок посева зерновых. Чтобы уберечь скот от этой и других напастей и болезней, принято просить защиты у святого Вита.

- Святителя Ионы, митрополита Московского и всея России, чудотворца
День памяти Всероссийского митрополита Ионы, который жил до 1461 года и обладал даром прозорливости и чудотворений.

- Пророка Амоса
День памяти третьего из 12-ти малых пророков, который был избит за свое пророчество до смерти сыном жреца идольского капища.

- Преподобномучеников Григория, игумена, и Кассиана, Авнежских
День памяти святых Григория и Кассиана, которые подвизались на реке Сухоне в Вологодской земле и пострадали при набеге татар в Авнежском монастыре в 1392 году.

- Петров пост (Апостольский), 9-й день
Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.









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