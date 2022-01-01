Какой праздник сегодня в России - 28 июня 2022 года

В России и мире 28 июня 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 28 июня



- День российского букмекера

День организатора пари отмечается с 2015 года по инициативе Саморегулируемой организации тотализаторов.



Какой церковный праздник отмечают 28 июня



- День Фита

День памяти Вита Римского, его воспитателя Модеста и кормилицы Крискентии. День Фита – крайний срок посева зерновых. Чтобы уберечь скот от этой и других напастей и болезней, принято просить защиты у святого Вита.



- Святителя Ионы, митрополита Московского и всея России, чудотворца

День памяти Всероссийского митрополита Ионы, который жил до 1461 года и обладал даром прозорливости и чудотворений.



- Пророка Амоса

День памяти третьего из 12-ти малых пророков, который был избит за свое пророчество до смерти сыном жреца идольского капища.



- Преподобномучеников Григория, игумена, и Кассиана, Авнежских

День памяти святых Григория и Кассиана, которые подвизались на реке Сухоне в Вологодской земле и пострадали при набеге татар в Авнежском монастыре в 1392 году.



- Петров пост (Апостольский), 9-й день

Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.