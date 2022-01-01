Где находится завод «Артем» на карте Киева

Карта Киева, завод «Артем»Карта центра КиеваКиев - столица и самый крупный город Украины. Расположен на реке Днепр. Краткая справка Основан: 6-10 века. Население: 2 954 тыс. человек. Расстояние до Москвы по трассе - 857 км.
Из российских хоккеистов по три раза обладателями Кубка Стэнли становились Евгений Малкин, Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Сергей Брылин.
В списке 50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли (плей-офф НХЛ) за всю историю четверо россиян - Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Овечкин и Никита Кучеров.
В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.
31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.
Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу начнется 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.