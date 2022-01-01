Где находится завод «Артем» на карте Киева





Карта Киева, завод «Артем»







Карта центра Киева







Киев - столица и самый крупный город Украины. Расположен на реке Днепр.



Краткая справка



Основан: 6-10 века.



Население: 2 954 тыс. человек.



Расстояние до Москвы по трассе - 857 км.

