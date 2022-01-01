Гороскоп на 29 июня 2022 года Овен

Гороскоп на 29 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Овен.



Точный гороскоп на сегодня 29 июня 2022 года



Овен



Этот день Овнам важно начать с конструктивной, а не агрессивной ноты. Не стоит навязывать близким свои привычки и взгляды. Сегодня трудно выдерживать «золотую середину», искренние попытки найти компромисс могут не дать эффекта и подлить масла в огонь. Если градус эмоций зашкаливает, часть энергии можно перенаправить на быт, но с осторожностью. Возможно важное событие в семье или в связи с жильем (Rambler/гороскопы).