Гороскоп на 29 июня 2022 года Близнецы

Гороскоп на 29 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Точный гороскоп на сегодня 29 июня 2022 года



Близнецы



Сегодня звезды советуют Близнецам быть внимательнее при совершении важных покупок и крупных инвестиций: возможен перерасход средств под влиянием сентиментальных порывов или больших надежд на будущее, в расчете на доступ к родственным, дружеским или иным ресурсам. Не помешают разборчивость и умеренность в питании: возрастает риск отравлений или других неприятностей в связи с едой и пищеварением (Rambler/гороскопы).