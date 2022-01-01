Гороскоп на 29 июня 2022 года Лев

Гороскоп на 29 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Точный гороскоп на сегодня 29 июня 2022 года



Лев



Львам день дает надежду на творческую удачу, на новый приятный поворот в дружеских отношениях, любовных делах или контактах с детьми. Общая тенденция к гармонии появится и в других сферах - например, семейном или деловом общении. Неожиданные полезные стороны могут найтись в забытых креативных идеях. Пора подумать о любимом хобби, отложенных покупках, об отдыхе, питании, красоте или комфорте (Rambler/гороскопы).