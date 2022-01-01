Гороскоп на 29 июня 2022 года Весы

Гороскоп на 29 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Точный гороскоп на сегодня 29 июня 2022 года



Весы



Сегодня карьерные, жилищные и другие планы Весов могут оказаться в прямой зависимости от воли (и иногда капризов) конкретного лица. Возможно, это начальник, один из родителей, друг, посредник, покровитель, земляк, зарубежный партнер. Условием игры может стать спор авторитетов или конкуренция. Стоит избегать сомнительных методов достижения цели. Рискованно обращаться за протекцией и оказывать ее (Rambler/гороскопы).