Гороскоп на 29 июня 2022 года Скорпион

Гороскоп на 29 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Точный гороскоп на сегодня 29 июня 2022 года



Скорпион



Сегодня Скорпионам нужен моральный и духовный ориентир в лице конкретной персоны. Ее роль может сыграть идеальный образ, герой сказки или человек-легенда из прошлого, ставший олицетворением традиций. Если эта вдохновляющая фигура транслирует идеи, противоречащие духу момента или выполняемому техническому заданию, придется искать компромисс. Возможен спор с коллегой или помощником-иностранцем (Rambler/гороскопы).