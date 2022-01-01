Гороскоп на 29 июня 2022 года Козерог

Гороскоп на 29 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 29 июня 2022 года



Козерог



Сегодня Козерогам стоит уважать мнение значимого для них человека. Если у него зреет решение, важно не оспаривать заранее его право на свой каприз. Позиция партнера, домочадца, покупателя или другого лица может быть не очень приятной и иногда роковой, содержать элемент вызова, провокации, морального давления. Даже она ошибочна и опасна, стоит для начала поискать компромисс: спор обойдется дороже (Rambler/гороскопы).