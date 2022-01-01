Гороскоп на 29 июня 2022 года Стрелец

Гороскоп на 29 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Стрелец.



Точный гороскоп на сегодня 29 июня 2022 года



Стрелец



Стрельцам в эти сутки лучше воздерживаться от начинаний и довольствоваться извлечением духовных уроков из происходящих событий, иначе возможны те или иные проблемы. Центром притяжения может стать личность или судьба близкого человека (родственника, соотечественника), образ национального героя или персонаж игры. Возможен критичный момент в семье, в связи с наследством или правом на недвижимость (Rambler/гороскопы).