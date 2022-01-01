Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Какой праздник сегодня в России - 29 июня 2022 года


Какой праздник 29 июня

В России и мире 29 июня 2022 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 29 июня

- День партизан и подпольщиков
Праздник приурочен к выходу директивы Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых областей 29 июня 1941 года.

- День корабела
День кораблестроителя был утвержден на основании постановления правительства от 30 мая 2017 года.

- Международный день промышленного дизайна
Учрежден Международной Ассоциацией промышленных дизайнеров. В этот день в 2007 году было создано международное объединение индустриальных художников-дизайнеров всего мира.

- День учреждения Нобелевской Премии
В этот день в 1900 году был основан Фонд Нобеля. Эта дата и считается днем учреждения Нобелевской премии.

Какой церковный и народный праздник отмечают 29 июня

- Тихон Тихий
День памяти святого Тихона Амафунтского, епископа. Обладал даром чудотворения и был борцом против язычества на Кипре. Народное название «Тихий» праздник получил за то, что в этот день птицы затихают, а солнце на небе движется тише обычного. В этот день ему молятся те, кто нуждается в успокоении, чем-то испуган, взволнован или кто страдает от зубной боли.

- Петров пост (Апостольский), 10-й день
Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.









  • Какой праздник 27 июня 2022 года. Какой церковный и народный праздник
  • Какой праздник 26 июня 2022 года. Какой церковный и народный праздник
  • Какой праздник 25 июня 2022 года. Какой церковный и народный праздник
  • Какой праздник 22 июня 2022 года. Какой церковный и народный праздник
  • Какой праздник 21 июня 2022 года. Какой церковный и народный праздник
    •




    Обладатели Кубка Стэнли по годам

    Все обладатели Кубка Стэнли

    Из российских хоккеистов по три раза обладателями Кубка Стэнли становились Евгений Малкин, Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Сергей Брылин.

    50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю

    Лучшие бомбардиры Кубка Стэнли

    В списке 50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли (плей-офф НХЛ) за всю историю четверо россиян - Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Овечкин и Никита Кучеров.

    Плей-офф НХЛ 2021/2022. «Колорадо» победил «Тампа-Бэй» в финале Кубка Стэнли

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

    В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Чемпионат России по футболу 2022/2023. Расписание матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Чемпионат Англии по футболу 2022/2023. Расписание и результаты матчей АПЛ

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу начнется 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.









    Где находится Харьков на карте Украины, карта Харьковской области
    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 28 июня 2022. Ковид статистика на сегодня
    Какой праздник сегодня в России - 29 июня 2022 года
    Погода в Москве на 29 июня 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию на 28 июня 2022 года
    Гороскоп на 29 июня 2022 года Рыбы
    Гороскоп на 29 июня 2022 года Водолей
    Гороскоп на 29 июня 2022 года Стрелец
    Гороскоп на 29 июня 2022 года Козерог
    Гороскоп на 29 июня 2022 года Скорпион
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru