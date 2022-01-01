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Гороскоп на 30 июня 2022 года Овен


Гороскоп на 30 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Овен.

Точный гороскоп на сегодня 30 июня 2022 года

Овен

Овнам этот день готовит срочные бытовые хлопоты, домашние авралы, критичные ситуации с жильем или деловые кризисы. Картину могут дополнить напряженные отношения с близкими, руководством, конкурентами. Также это день потенциально травмоопасный. Независимо от того, стали ли острые ситуации причиной или следствием, звезды советуют обратить внимание на свою линию поведения: возможно, корень проблем скрыт в ней (Rambler/гороскопы).









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