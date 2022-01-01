Гороскоп на 30 июня 2022 года Телец

Гороскоп на 30 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 30 июня 2022 года



Телец



Сегодня звезды рекомендуют Тельцам быть осторожнее в дороге. Поездки в этот день не приветствуются, но обстоятельства могут потребовать срочной короткой командировки. Также осмотрительность не будет лишней в общении и в деловых ситуациях: не исключено, что кто-то развернет деструктивную деятельность за вашей спиной. Не стоит задевать «больные места» своего близкого окружения, включая семейное (Rambler/гороскопы).