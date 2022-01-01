Гороскоп на 30 июня 2022 года Близнецы

Гороскоп на 30 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Точный гороскоп на сегодня 30 июня 2022 года



Близнецы



Сегодня Близнецам может нести беспокойство деловая или семейная обстановка, а также финансовая сторона ситуации - например, связанная с налогообложением или возмещением убытков. Не исключены ссоры даже с друзьями, если вы ведете с ними дела. В этот день не рекомендуется шоппинг, нежелателен старт бизнеса. Не помешает аккуратность в бытовых процедурах, включая готовку, уборку и мелкий ремонт (Rambler/гороскопы).