Гороскоп на 30 июня 2022 года Лев

Гороскоп на 30 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Точный гороскоп на сегодня 30 июня 2022 года



Лев



Сегодня звезды рекомендуют Львам уединение или осторожность в текущих делах, а также советуют им принять меры поддержки своего здоровья, физического и психологического. Желательно иметь свое личное убежище и «канал отвода негатива»: тайную отдушину для сброса внутренних тревог, место, где хранится секрет или утилизируется хлам. Не стоит ссориться с близкими: у этой размолвки возможно продолжение (Rambler/гороскопы).