Гороскоп на 30 июня 2022 года Весы

Гороскоп на 30 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Точный гороскоп на сегодня 30 июня 2022 года



Весы



Сегодня Весам требуется и жесткость управленческих решений, и дипломатическое искусство. Без должного баланса есть риск разрыва нужных отношений. Опасны оторванные от жизни идеалы, иногда стоит простить промахи себе или недостатки близким: не заключенный вовремя компромисс способен осложнить развитие любого совместного проекта. Важно оперировать имеющимися рычагами, а новые начинания отложить (Rambler/гороскопы).