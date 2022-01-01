Гороскоп на 30 июня 2022 года Козерог

Гороскоп на 30 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 30 июня 2022 года



Козерог



Сегодня и сами Козероги, и их оппоненты окажутся в выигрыше, если станут чуть более пассивными. Риски выше, если кипит работа, искрят страсти, набирает силу конкуренция или выдвигаются встречные претензии. Избежать столкновения интересов в этот день сложно, но идти на обострение стоит лишь в крайнем случае: если на кону репутация или фундаментальный вопрос, страдает дом, семья или общий проект (Rambler/гороскопы).