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Какой праздник 30 июня 2022 года. Какой церковный и народный праздник


В России и мире 30 июня 2022 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 30 июня

- Международный день астероида
Учрежден Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 6 декабря 2016 года. В этот день в 1908 году с Землей столкнулся Тунгусский метеорит.

- День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы РФ
Профессиональный праздник, установленный в соответствии с Приказом ФСИН РФ от 20 марта 2008 года.

- Международный день парламентаризма
Установлен в 2018 году решением Генеральной Ассамблеи ООН в память о состоявшейся в этот день в 1889 году первой международной конференции Межпарламентского союза.

Какой церковный и народный праздник отмечают 30 июня

- Мануйло и Савелий
День памяти трех братьев-мучеников: Мануила, Савела и Исмаила. В этот народный праздник принято разводить костры на берегах рек и озер и готовить разные блюда из яиц.

- Петров пост (Апостольский), 11-й день
Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.









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