Какой праздник 30 июня 2022 года. Какой церковный и народный праздник

В России и мире 30 июня 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 30 июня



- Международный день астероида

Учрежден Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 6 декабря 2016 года. В этот день в 1908 году с Землей столкнулся Тунгусский метеорит.



- День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы РФ

Профессиональный праздник, установленный в соответствии с Приказом ФСИН РФ от 20 марта 2008 года.



- Международный день парламентаризма

Установлен в 2018 году решением Генеральной Ассамблеи ООН в память о состоявшейся в этот день в 1889 году первой международной конференции Межпарламентского союза.



Какой церковный и народный праздник отмечают 30 июня



- Мануйло и Савелий

День памяти трех братьев-мучеников: Мануила, Савела и Исмаила. В этот народный праздник принято разводить костры на берегах рек и озер и готовить разные блюда из яиц.



- Петров пост (Апостольский), 11-й день

Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.