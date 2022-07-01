Гороскоп на 1 июля 2022 года Близнецы

Гороскоп на 1 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Точный гороскоп на сегодня 01.07.2022



Близнецы



Откажитесь от своих планов на этот день – сегодня придется много импровизировать. Обстоятельства всегда будут сильнее вас, поэтому пытайтесь подстроиться, а не гнуть свою линию. Относитесь ко всему с юмором и оптимизмом, и тогда все ваши проблемы растворятся в воздухе. Вечер лучше провести в кругу близких друзей – вам не помешают советы и разговоры по душам (Rambler/гороскопы).