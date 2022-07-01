Гороскоп на 1 июля 2022 года Лев

Гороскоп на 1 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Точный гороскоп на сегодня 01.07.2022



Лев



Сегодня обстоятельства и другие люди нарушат все ваши планы. Постарайтесь не злиться и не гнуть свою линию – возможно, результат некоторых ситуаций вас приятно удивит. Также отношения в этот день накаляются и кто-то может негативно отреагировать на ваши слова или и вовсе вывалить на вас все свои претензии. Не принимайте все на свой счет – уже завтра это мнение изменится (Rambler/гороскопы).