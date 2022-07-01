Гороскоп на 1 июля 2022 года Козерог

Гороскоп на 1 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 01.07.2022



Козерог



Сегодня рой мыслей будет крутиться в вашей голове. Постарайтесь меньше думать и больше чувствовать – эмоции подскажут правильные действия и ответы. Также звезды советуют задуматься о своем здоровье – возможно, вам стоит кушать больше овощей, гулять по парку и меньше стрессовать. Не бойтесь браться за сложные дела – в этот день планеты помогут вам выполнить все быстро и успешно (Rambler/гороскопы).