Точный гороскоп на 1 июля 2022 года

Гороскоп на 1 июля 2022 года для знаков зодиака: овен, близнецы, телец, рак, лев, дева, весы, скорпион, козерог, стрелец, водолей, рыбы.



Точный гороскоп на сегодня 1 июля 2022 года



Овен



Сегодня вам будет сложно общаться со второй половинкой – негатив из вас так и льется направо и налево. Постарайтесь проводить меньше времени вместе, чтобы не разругаться в пух и прах. Также хорошо решать старые проблемы – интуиция подскажет вам верный путь. Не самое подходящее время, чтобы начинать что-то новое: скорее всего, вы не доведете до логического конца задачи и дела.



Телец



Сегодня нервы на пределе, и этот серьезный стресс может ударить по вашему организму. Поэтому старайтесь меньше ругаться и тревожиться, смотрите на ситуации рационально и заряжайтесь позитивом через разговоры. Также звезды не советуют в этот день склонять людей на свою сторону, спорить о чем-то – скорее всего, с вами не согласятся, и вы

потратить время и силы зря.



Близнецы



Откажитесь от своих планов на этот день – сегодня придется много импровизировать. Обстоятельства всегда будут сильнее вас, поэтому пытайтесь подстроиться, а не гнуть свою линию. Относитесь ко всему с юмором и оптимизмом, и тогда все ваши проблемы растворятся в воздухе. Вечер лучше провести в кругу близких друзей – вам не помешают советы и разговоры по душам.



Рак



В этот день вам придется много передвигаться и еще больше – говорить. Постарайтесь смотреть на вещи позитивно и заряжать своим настроением близких и коллег – это рецепт успеха на сегодня. Также звезды советуют гасить конфликты на стадии их зарождения: даже если вам будет сложно принять точку зрения собеседника, очень важно промолчать и согласиться, иначе вы потеряете человека.



Лев



Сегодня обстоятельства и другие люди нарушат все ваши планы. Постарайтесь не злиться и не гнуть свою линию – возможно, результат некоторых ситуаций вас приятно удивит. Также отношения в этот день накаляются и кто-то может негативно отреагировать на ваши слова или и вовсе вывалить на вас все свои претензии. Не принимайте все на свой счет – уже завтра это мнение изменится.



Дева



Негатив витает в воздухе и не дает вам построить здоровые отношения. Возможно, как близкие, так и новые знакомые будут настроены спорить, отстаивать свое мнение и ссориться. Уходите от конфликтов, если вам дороги эти связи – можно поругаться в пух и прах. Также вы можете почувствовать сегодня, что внутри нарастает напряжение. Не стоит ждать, когда оно дойдет до высшей точки – разгрузитесь с помощью спорта или генеральной уборки.



Весы



Возможно, сегодня вы посмотрите на банальные вещи и ситуации совсем другим взглядом, переоцените свои ценности. Не бойтесь меняться – это скажется позитивно на вашей жизни. Также вы можете познакомиться с авторитетным человеком, который вдохновит вас на интересные планы, серьезные поступки. Только будьте осторожны – в этот день захочется рисковать круче, чем обычно.



Скорпион



Звезды проверят ваши нервы на прочность: и если вы будете меньше тревожиться и стрессовать, значит выиграете в этой схватке. Также полезно сегодня отпускать сложные ситуации, дать возможность проявить себя другим людям – вы не обязаны отвечать за все. Хорошо в этот день отказываться от того, что не дает вам развиваться, тянет вас назад. Кроме того, сейчас стоит подготовиться к сложному времени – возможно, в ближайшие дни вам придется серьезно напрягаться.



Козерог



Сегодня рой мыслей будет крутиться в вашей голове. Постарайтесь меньше думать и больше чувствовать – эмоции подскажут правильные действия и ответы. Также звезды советуют задуматься о своем здоровье – возможно, вам стоит кушать больше овощей, гулять по парку и меньше стрессовать. Не бойтесь браться за сложные дела – в этот день планеты помогут вам выполнить все быстро и успешно.



Стрелец



Сегодня с помощью разговоров вы можете справиться со всеми проблемами и неприятностями. Поэтому если чувствуете что-то неладное – говорите. Возможно, с самого утра вы будете бодры и энергичны, и главное сейчас – направить эту энергию в нужное русло и не перенапрягаться. Также звезды советуют в этот день устроить партнеру романтический вечер и побеседовать по душам.



Водолей



Сегодня вам нужно находиться в гуще событий и влиять не только на свою, но и на чужие жизни. Возможно, кому-то вы дадите правильный совет, кого-то поддержите словом или делом. Главное, чтобы все шло от души. Не стоит откладывать на другие дни сложные дела и задачи – сейчас самое хорошее время, чтобы всем этим заняться. На личном фронте стоит быть мудрее и не ругаться по пустякам.



Рыбы



Не стоит в этот день посвящать кого-то в свои тайны – некоторые люди могут этим воспользоваться. Вообще, сегодня лучше не откровенничать лишний раз. Говорите на легкие и отвлеченные темы. Также в некоторых ситуациях сейчас стоит проявить свою настойчивость, вцепиться в кого-то мертвой хваткой – это поможет вам добиться своих целей быстро и безболезненно.



















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