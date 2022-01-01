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Какой праздник 1 июля 2022 года. Какой церковный и народный праздник


В России и мире 1 июля 2022 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 1 июля

- День сотрудника отдела налоговых преступлений
Профессиональный праздник руководителей и сотрудников отделов налоговых преступлений.

День ветеранов боевых действий
Неофициальный праздник. День памяти всех, кто воевал за Россию, не важно – в каких войнах и вооружённых конфликтах, выполняя свой долг по защите Родины.

- День празднования добровольного вхождения Бурятии в состав России
Праздничная дата утверждена законом Республики Бурятия от 11 марта 2011 года.

Какой церковный и народный праздник отмечают 1 июля

- Ярилин день (Макушка лета)
Праздник посвящен славянскому богу солнца Яриле. Народное название «Макушкой лета» этот день получил потому, что он как раз приходится на самую жаркую пору сезона. В этот народный праздник люди косят и сушат траву, а затем набивают ею матрацы. Собирают травы для заваривания душистого чая.

- Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула
Посвящен троим святым мученикам - римским воинам. Пострадали за веру в Христа в период правления императора Веспасиана.

- Петров пост (Апостольский), 12-й день
Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.









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