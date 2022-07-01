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Расписание трансляций «Формула-1» Гран-при Великобритании, 1-3 июля 2022


С 1 по 3 июля 2022 года в Силверстоуне пройдет десятый этап гонок «Формулы-1» - Гран-при Великобритании.

Расписание трансляций Гран-при Великобритании

1 июля 2022, пятница

15:00 Первая тренировка
18:00 Вторая тренировка

2 июля 2022, суббота

14:00 Третья тренировка
17:00 Квалификация

3 июля 2022, воскресенье

17:00 Гонка - 52 круга по 5,9 км

Где смотреть в прямом эфире девятый этап гонок «Формулы-1»

Официально в России «Формула-1» не показывается, но остаются некоторые лазейки - любой сервис IPTV, транслирующий Sky Sports F1, сервис F1 TV через VPN и оплатой картой не из России. А также записи гонок можно скачать с различных торрентов.









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