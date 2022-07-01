Расписание трансляций «Формула-1» Гран-при Великобритании, 1-3 июля 2022

С 1 по 3 июля 2022 года в Силверстоуне пройдет десятый этап гонок «Формулы-1» - Гран-при Великобритании.
Расписание трансляций Гран-при Великобритании
1 июля 2022, пятница
15:00 Первая тренировка
18:00 Вторая тренировка
2 июля 2022, суббота
14:00 Третья тренировка
17:00 Квалификация
3 июля 2022, воскресенье
17:00 Гонка - 52 круга по 5,9 км
Где смотреть в прямом эфире девятый этап гонок «Формулы-1»
Официально в России «Формула-1» не показывается, но остаются некоторые лазейки - любой сервис IPTV, транслирующий Sky Sports F1, сервис F1 TV через VPN и оплатой картой не из России. А также записи гонок можно скачать с различных торрентов.