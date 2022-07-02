Гороскоп на 2 июля 2022 года Скорпион

Гороскоп на 2 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Точный гороскоп на сегодня 02.07.2022



Скорпион



Сегодня звезды советуют Скорпионам серьезнее отнестись к собеседованиям, служебным и домашним совещаниям, а также к работе с документами - особенно когда речь идет о карьере или о жилье. Веселый легкомысленный тон, к которому порой склоняют эти сутки, допустим лишь в определенных разумных пределах. В текущих работах, особенно уже завершаемых, важно сверяться с планами, расчетами и нормативами (Rambler/гороскопы).