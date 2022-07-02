Гороскоп на 2 июля 2022 года Козерог

Гороскоп на 2 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 02.07.2022



Козерог



Сегодня Козерогам важно иметь проверенный план действий или надежную инструкцию в качестве подстраховки. В экстренной кризисной ситуации не стоит тратить все силы на активность, создавая суету. Будет полезно проанализировать ход дел и спрогнозировать возможный исход (особенно если идет к концу первый этап сложной многоступенчатой задачи). Приступать к новым делам в этот день не рекомендуется (Rambler/гороскопы).