Какой праздник 2 июля 2022 года. Какой церковный и народный праздник

В России и мире 2 июля 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 2 июля



- Международный день кооперативов

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1992 года в честь 100-летия Международного кооперативного альянса. Отмечается в первую субботу июля.



- Международный день спортивного журналиста

Учрежден по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) в 1995 году и приурочен к образованию организации 2 июля 1924 года.



- Всемирный день НЛО

Дата на приурочена к инциденту 1947 года, когда на территории штата Нью-Мексико потерпел крушение летающий аппарат и происшествие засекретило правительство США.



- День Достоевского

День Достоевского отмечается в России ежегодно в первую субботу июля.



Какой церковный и народный праздник отмечают 2 июля



- Апостола Иуды Иаковлева, брата Господня

День чествования одного из 12-ти учеников Иисуса Христа - Иуды. Распространитель христианской веры. Принял мученическую смерть в городе Арате.



- Святителя Иова, патриарха Московского и всея России

День памяти первого Московского патриарха Иовы (мирское имя - Иоанн).



- Петров пост (Апостольский), 13-й день

Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.