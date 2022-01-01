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Какой праздник 2 июля 2022 года. Какой церковный и народный праздник


В России и мире 2 июля 2022 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 2 июля

- Международный день кооперативов
Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1992 года в честь 100-летия Международного кооперативного альянса. Отмечается в первую субботу июля.

- Международный день спортивного журналиста
Учрежден по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) в 1995 году и приурочен к образованию организации 2 июля 1924 года.

- Всемирный день НЛО
Дата на приурочена к инциденту 1947 года, когда на территории штата Нью-Мексико потерпел крушение летающий аппарат и происшествие засекретило правительство США.

- День Достоевского
День Достоевского отмечается в России ежегодно в первую субботу июля.

Какой церковный и народный праздник отмечают 2 июля

- Апостола Иуды Иаковлева, брата Господня
День чествования одного из 12-ти учеников Иисуса Христа - Иуды. Распространитель христианской веры. Принял мученическую смерть в городе Арате.

- Святителя Иова, патриарха Московского и всея России
День памяти первого Московского патриарха Иовы (мирское имя - Иоанн).

- Петров пост (Апостольский), 13-й день
Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.









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