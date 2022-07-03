Гороскоп на 3 июля 2022 года Козерог

Гороскоп на 3 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 03.07.2022



Козерог



Козерогам стоит воздержаться от активности в первой половине этого дня. Исключение - домашние и другие экстренные задачи, связанные с высокими рисками и требующие скорейшего завершения. Вторая половина суток обещает больше психологического комфорта и подходит для несложных дел, в которых не обязательны повышенная точность и железная дисциплина. Может возрасти интерес к медицинской информации (Rambler/гороскопы).