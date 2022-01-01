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Какой праздник 3 июля 2022 года. Какой церковный и народный праздник


В России и мире 3 июля 2022 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 3 июля

- День ГАИ (ГИБДД МВД РФ)
Праздник учрежден приказом МВД в 2009 году и приурочен к созданию ГАИ МВД СССР 3 июля 1936 года.

- День работников морского и речного флота
Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года и отмечается в первое воскресенье июля.

- День Республики Хакасия
Праздничная дата учреждена законом Республики от 20 октября 1992 года.

- День образования Республики Алтай
В этот день в 1991 году был принят закон о преобразовании Горно-Алтайской автономной области в республику в составе Российской Федерации.

Какой церковный и народный праздник отмечают 3 июля

- Мефодий Перепелятник
День памяти святого мученика Мефодия Патарского, Олимпийского, епископа. Народное название «Перепелятник» этот день получил потому, что в этот день принято охотиться на перепелов.

- День памяти князя Святослава
День славления князя Святослава Игоревича. У славян в этот день было принято проводить ритуальные поединки, воинские посвящения и славить Перуна.

- Петров пост (Апостольский), 14-й день
Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.









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    Какой праздник 3 июля 2022 года. Какой церковный и народный праздник
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