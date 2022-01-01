Какой праздник 3 июля 2022 года. Какой церковный и народный праздник

В России и мире 3 июля 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 3 июля



- День ГАИ (ГИБДД МВД РФ)

Праздник учрежден приказом МВД в 2009 году и приурочен к созданию ГАИ МВД СССР 3 июля 1936 года.



- День работников морского и речного флота

Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года и отмечается в первое воскресенье июля.



- День Республики Хакасия

Праздничная дата учреждена законом Республики от 20 октября 1992 года.



- День образования Республики Алтай

В этот день в 1991 году был принят закон о преобразовании Горно-Алтайской автономной области в республику в составе Российской Федерации.



Какой церковный и народный праздник отмечают 3 июля



- Мефодий Перепелятник

День памяти святого мученика Мефодия Патарского, Олимпийского, епископа. Народное название «Перепелятник» этот день получил потому, что в этот день принято охотиться на перепелов.



- День памяти князя Святослава

День славления князя Святослава Игоревича. У славян в этот день было принято проводить ритуальные поединки, воинские посвящения и славить Перуна.



- Петров пост (Апостольский), 14-й день

Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.