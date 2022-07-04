Гороскоп на 4 июля 2022 года Близнецы

Гороскоп на 4 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Точный гороскоп на сегодня 04.07.2022



Близнецы



Сегодня звезды не советуют Близнецам делать покупки для себя и приобретать вещи, призванные создавать уют в доме. Нужна внимательность при выборе хозяйственных мелочей, лекарств, продуктов и уходовой косметики. Возможно несовпадение вкусов и привычек с домочадцами. Не рекомендуется заводить разговоры на жилищные и другие фундаментальные темы, проводить важные совещания, ходить на собеседования (Rambler/гороскопы).